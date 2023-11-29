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Открытки 18 декабря
Пусть удача тебя сопровождает
Герберы и добрые пожелания для тебя
Желаю огромное счастье
Чтоб счастье было рядом
Замечательная открытка Не болей! С чаем и медом
Пришла пожелать хорошего настроения
Мы ждём подарков от судьбы как дети
Милая открытка пусть счастье будет рядом всегда
Виртуальная открытка прекрасного празничного настроения
Поющего настроения
Денежное дерево тебе на счастье
Пожелание хорошего настроения
Отличного и яркого вам настроения
Чтоб деньги в доме были
Роскошная открытка Отличного настроения! С цветком
Анимационная открытка хорошего настроения
Яркого настроения на весь день
Удачи, счастья, нежных слов
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