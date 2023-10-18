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20 Ноября
Желаю тебе большого счастья
Чтоб счастье было рядом
Приятного настроения
Отличная открытка Прекрасного настроения! Пускай все вокруг радует
Мерцающая открытка с пожеланиями счастья
Блестящая открытка хорошего настроения
Замечательная открытка с тюльпанами Хорошего настроения!
С котиком
Открытка оберег на счастье, с надписью
Супер открытка Пусть каждый день превратится в праздник
О плохом не думать! Не унывать! Есть витамины - и не хворать
Изысканно-стильная открытка Улыбайся
Счастье на счастье
Анимационная картинка с приездом
Заботливая открытка с мишкой Сохраняйте душевный свет!
Душевная открытка Чудесного зимнего настроения!
Доброго всем настроения
Желаю много счастливых лет
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