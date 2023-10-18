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21 Ноября
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Супер открытка с пожеланиями
Нежности в каждый твой день
Пусть будет в жизни всё как прежде
Отличного настроения в любую погоду
Открытка желаю любви со стихами
Изысканная открытка с яблоками на снегу Хорошего настроения
Яркого как роза настроения
Желаю счастье вот и всё
Открытка хорошего настроения с бабочкой
Открытка пусть здоровье вернётся
Добрая открытка уюта в вашем доме
Пусть будет у тебя всегда всё хорошо
Зимняя открытка с пожеланием счастья
Заглянула на минутку подарить улыбку
Чарующая открытка Желаю море добра, океан удачи
Открытка чудесного настроения с натюрмортом
Искренняя и искрящаяся открытка Хорошего настроения!
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