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Открытки 23 декабря
Скорого выздоровления и богатырского здоровья
Счастливого пути
Прекрасная открытка пушистой вам зимы
Прикольная открытка с лимончиком Бодрого здоровья
Магический цветок счастья для тебя
Денежное дерево тебе на счастье
Сердечная гиф открытка Желаю вам всего хорошего!
Классная открытка хорошего настроения со снеговиком
Движущаяся открытка пожелания в дорогу
Желаю много светлых дней
Необычайная открытка с белочкой Добра и счастья
Ты супер - И не забывай об этом никогда
Будь счастливой и неповторимой
Желаю вам здоровья крепкого на долгие года
С каждой упавшой снежинкой... Пусть исполнится чье-то желание
Прекрасная открытка выздоравливай
Успехов в работе
Улыбка - вещь приятная
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