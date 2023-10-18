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23 Ноября
Чудесная открытка Хороших друзей и тепла!
Радужного настроения
Я желаю светлых дней
Утро Должно Быть Добрым
Картинка семейного счастья
Удивительная открытка с пожеланиями
И даль чиста и воздух свеж... И жизнь пусть будет полною надежд
Достатка тебе желаю
Душевная картинка с приездом
Желаю много счастливых лет
Пришла пожелать хорошего настроения
Для тебя счастья и отличного настроения
Желаю любви, гармонии и тепла
Необычная картинка с пожеланиями
Пускай все твои желания сбываются почаще
Жить и не стареть
Хорошего настроения
Приятного настроения
Здравствуйте!
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