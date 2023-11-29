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Открытки 24 декабря
Счастливая анимационная открытка Сохрани настроение на весь день!
Пожелание счастья в стихах
Пусть день за днём везёт тебе во всём
Прекрасного настроения тебе
Позитивная картинка хорошего настроения
Живая открытка с розами Тебе для настроения!
Движущаяся открытка весёлого настроения
Хорошего настроения, желаю счастья
Милая картинка с приездом
От всей души желаю удачи
Блестящая открытка Желаю быть на позитиве
Приятного настроения
Успеха всегда и во всём
Пусть у вас всё будет классно
Для позитива и настроения на весь день
Мерцающая открытка с пожеланиями счастья
Необычная картинка хорошего настроения
И даль чиста и воздух свеж... И жизнь пусть будет полною надежд
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