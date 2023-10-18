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25 Ноября
Открытка с зайкой Отличное настроение - заразительно
Превосходная открытка Всех благ! Желаю веселья и смеха
Открытка пожелание перед новым годом
Открытка пусть исполнится твоя мечта
Пусть ярким будет каждый день
Пусть солнце светит вам повсюду
Вам для отличного настроения
Этот цветочек тебе на счастье
Солнечного и яркого настроения желаю
Cчастливый букет
Больших успехов
Удачи тебе в твоей жизни
Улыбка - вещь приятная
Разноцветного настроения желаю
Креативная открытка выздоравливай, с совой
Эмоционально-вдохновляющая открытка Хорошей погоды
Пестрая и чудесная гиф-открытка Сказочного настроения
Пусть в этот день тебе повезет и задуманное обязательно сбудется
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