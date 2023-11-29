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Открытки 26 декабря
Желаю счастья - вот и всё
Подарки бывают разными
Желаю вам здоровья крепкого на долгие года
О плохом не думать! Не унывать! Есть витамины - и не хворать
Передаю хорошее настроение
Пусть голубеют небеса
Виртуальная картинка желаю счастья с котёнком
Супер открытка Пусть каждый день превратится в праздник
Я вам желаю море счастья и океан любви
Чтоб жизнь прекрасною была
Потрясающая открытка Кофейно-шоколадного настроения
Желаю счастья безмерного
Чудесного настроения в любую погоду тебе
Супер открытка с пожеланиями
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
Радужного настроения
Веселая и позитивная гиф-открытка с розой Для настроения
Открытка хорошего вам дня
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