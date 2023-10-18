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28 Ноября
Везения непременного
Отличного настроения! Пусть тебя ждут приятные изменения!
Картинка с пожеланиями в стихах
Милая открытка замечательного настроения
Озорная зимняя открытка Хорошего вам настроения!
Пусть у тебя будет всё всегда замечательно
Чем больше у вас будет желаний, тем больше их сбудется
Красочная открытка пусть исполнится всё что загадано
Утешительная и приятная гиф-открытка с собачкой Хорошего настроения
Открытка пусть зима тебе удачу и счастья принесёт
Милая открытка для хорошего настроения с пингвином
Открытка пусть каждый день тебя любовью согревает
Прикольная открытка с мальчиком и лекарствами Выздоравливай!
Энергичная анимационная открытка Тебе для настроения
Удачи, счастья, нежных слов
Прикольная картинка в добрый путь
А я к вам пожелать хорошего настроения
Красочная открытка зимних чудес
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