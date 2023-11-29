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Открытки 29 декабря
Счастливая анимационная открытка Сохрани настроение на весь день!
Чтоб жизнь прекрасною была
Забежала пожелать отличного настроения
Сладкая открытка Доброе утро и хорошего дня!
Безупречная и загадочная гиф-открытка Сказочной зимы
Для позитива и настроения на весь день
Желаю вам счастья и благополучия
Милая анимационная открытка Так хочется, чтобы было вам тепло
Необычная открытка радужного настроения
Передаю хорошее настроение
Открытка с кроликом Милота для настроения
Желаю здоровья, любви и тепла
Изысканная открытка Радости, мира, добра и гармонии!
Чтоб деньги в доме были
Движущаяся открытка прекрасного настроения
Лучшее украшение жизни - Хорошее настроение
Пусть в этот день тебе повезет и задуманное обязательно сбудется
Чудесная открытка Хороших друзей и тепла!
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