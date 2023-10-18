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3 Ноября
Пусть в вашей жизни будет всё прекрасно
Красивый букетик для тебя на счастье
Заглянула на минутку подарить улыбку
Побольше в жизни добрых слов
Настроения хорошего
Хочу увидеть твою улыбку
Картинка с пожеланиями тепла и уюта
Открытка с пожеланиями с собачкой
Клёвая открытка Желаю счастья
Нежности в каждый твой день
Мы желаем от души счастья вам
Картинка хорошего настроения с подарками
Пестрая и чудесная гиф-открытка Сказочного настроения
Чем больше у вас будет желаний, тем больше их сбудется
Открытка Счастье нужно всем... Счастья тебе!
Красивая открытка с пожеланием
Мира и счастья в ваш дом
Удачи, добра! От всей души желаю лучших перемен в жизни!
Здравствуйте!
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