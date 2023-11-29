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Открытки 4 декабря
Лучшее украшение жизни - Хорошее настроение
Для тебя счастья и отличного настроения
Замечательная и вдохновляющая гиф-открытка Чудесного настроения
Открытка счастья вашему дому
Тебе в душе тепла, а в жизни - счастья
Желаю доброты от всей души
Пусть всегда сбывается, то о чём мечтается
Открытка пусть всё будет хорошо
Пусть в жизни будет всё чудно и прекрасно
Мерцающая открытка с пожеланиями счастья
Благополучия и достатка вашему дому
Пожелаю только добра
Сладкая открытка с конфетками Для настроения!
Веселая гиф-открытка Дарю тебе хорошее настроение!
Гиф-открытка И Мира Вам и радости! И счастья!
Пленительная и очаровательная открытка с розами Хорошего настроения
Этот цветочек тебе на счастье
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