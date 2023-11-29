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Открытки 6 декабря
Прекрасного настроения
Желаю денежных дождей
Вечного достатка
Я желаю светлых дней
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Озорная анимационная открытка Тебе от меня! Хорошего настроения
Блестящая открытка Желаю быть на позитиве
Открытка пусть зима принесёт вам счастье
Доброго настроения, отличного самочувствия, невероятного оптимизма
Нежности в каждый твой день
Не болей, выздоравливай скорей
Картинка с пожеланиями тепла и уюта
Оригинальная картинка поправляйся скорей
Классная открытка с розой Прекрасного настроения!
Я вам желаю море счастья и океан любви
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
Желаю небывалого счастья
Супер открытка отличного зимнего настроения
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