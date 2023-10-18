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6 Ноября
Сладкая открытка с конфетками Для настроения!
Пусть в жизни будет всё чудно и прекрасно
Милая открытка пусть счастье будет рядом всегда
Нежная и веселая гиф-открытка Создайте себе хорошее настроение
Виртуальная открытка с котом, желаю счастья и добра
Прикольная открытка хорошего настроения
Блестящая открытка с розами За мечту!
Безграничных возможностей
Благополучия и достатка вашему дому
Мира и любви
Открытка с пожеланием теплой зимы
Желаю ярких счастливых дней тебе
Открытка желаю любви красивой
Я желаю всем добра
Желаю счастья и добра - Чтоб жизнь была светла
Я вам желаю море счастья и океан любви
Открытка пусть всё будет супер
Пускай зима подарит радость и принесет вам всем добро
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