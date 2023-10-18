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7 Ноября
Тебе сошью жилетку счастья
Оригинальная открытка с букетом роз За удачу!
Хорошего и цветного настроения
Открытка Пусть вдохновением зима наполняет
Пожелать тебе хочу настроения славного
С красивыми пожеланиями
Желаю здоровья, любви и тепла
Я желаю светлых дней
Сладкая открытка с конфетками Для настроения
Смешная картинка подруге
Хорошего настроения, желаю счастья
Открытка мирного неба
Картинка улыбнись друг мой
Хорошего пути тебе
Улыбайтесь господа
Открытка Каждый день должно хотеться жить
Чудесного настроения
Желаю тебе удачи
Здравствуйте!
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