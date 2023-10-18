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8 Ноября
Блестящая открытка с розами За мечту!
Поразительная открытка с малинкой Выздоравливай
Пусть все ваши желания исполнятся
Открытка с пожеланиями с розами
Чтоб деньги в доме были
Не грусти из-за плохой погоды! Выпей чашечку кофе и взбодрись
Искренняя и искрящаяся открытка Хорошего настроения!
Здоровья вам на все года
Пусть жизнь будет полная счастья
Супер открытка отличного зимнего настроения
Вам любви,здоровья и счастья
Пленительная и очаровательная открытка с розами Хорошего настроения
Добрая открытка для хорошего настроения
Прикольная открытка Счастливых мгновений с мишкой
Милая открытка для хорошего настроения с пингвином
Настроением хорошим украшай свой мир вокруг!
Душевная открытка с птичкой Всем хорошего настроения
Позитивчика на весь день
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