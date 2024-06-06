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Картинка самого доброго дня
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Яркая открытка Добрый день! С полевыми цветами
Яркая открытка Добрый день! С божьей коровкой
Неординарная открытка с милой собачкой Добрый день!
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Новый день! Чем не повод для хорошего настроения!
Нежная открытка с ежиком Хорошего дня и отличного настроения
Неотразимая открытка с девочкой и розами Добрый день
Гору счастья тебе в этот день, настроения выше радуги!
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Радужная яркая открытка с мишкой Добрый день
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