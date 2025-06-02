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Благодарю от души! Благодарю от души!

Начать и заканчивать день добром - хорошая примета

Picture начать и заканчивать день добром - хорошая примета
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