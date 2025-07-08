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Открытка хорошего дня, вкусняшек тебе
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Веселая открытка с мальчиком Добрый день
Мир не пустой, а простодушный! Доброго дня
Открытка с лавандой Доброго дня! Плохие дни не длятся вечно
Пусть будет много позитива, улыбок, дружбы и добра
Спокойствие на душе, наверно, это и есть Добрый день
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