Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Вечерний чай избавит от забот, закат перечеркнет море хлопот

Picture вечерний чай избавит от забот, закат перечеркнет море хлопот
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