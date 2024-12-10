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Доброго, уютного вечера, отличного времяпрепровождения
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Праздничная и радостная открытка Пусть вечер будет приятным и комфортным!
Согреемся в нежности теплого взгляда
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Добрый вечер! Душевного покоя, приятного общения и хорошего отдыха
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