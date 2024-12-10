Пусть сегодня все у тебя будет отлично! Доброе утро
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Доброе утро и хорошего дня
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Утра доброго, настроения светлого
Открытка пусть утро принесет радость
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Доброе утро! Бодрого настроения и везения во всех делах
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Доброе утро! Пусть расцветает на губах твоя улыбка неземная
Гармоничная открытка советует не грустить
Открытка доброе утро, любовь моя
Добросердечная открытка советует вам мечтать
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