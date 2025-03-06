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Виртуальная открытка с кофе и розой Доброе утро!
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Повседневная открытка с добрым утром
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Открытка желаю утра доброго, и в небесах ни облака
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