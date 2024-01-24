Доброе утро! И пусть в душе всегда цветет нежная весна
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Отличная открытка Доброго весеннего утра! С мимозой
Открытка Доброе утро! Желаю, чтобы твой день был успешным
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Я желаю тебе доброго утра! Пусть оно принесет тебе много радости
Чтоб весть день не ходить, а летать
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