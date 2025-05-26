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Открытка прекрасного настроения с розами
Ромашки для хорошего настроения
Хорошего летнего настроения тебе
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Открытка хорошего настроения с бабочкой
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