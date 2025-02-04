Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

С неба звездочку достану и на память подарю

Picture с неба звездочку достану и на память подарю
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