Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пролетел суетной будний день, опустился вечер, словно тень

Postcard пролетел суетной будний день, опустился вечер, словно тень
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