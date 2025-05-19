Эффектная открытка с розами Прошу, прости меня!
Открытка прости меня пожалуйста если сможешь
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Веселая и радующая открытка с кошечкой Прости меня
Милая открытка с игрушкой Прости меня
Прости меня, пожалуйста! Я тебя очень люблю, жду и надеюсь
Особенная открытка прости меня, с цветком
Анимационная открытка прости меня, с котёнком
Ты не сердись, тебя прошу я, и все обиды отпусти
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Отличная открытка прости меня, с грустной девочкой
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Великолепная открытка Прости меня! Со стихотворением