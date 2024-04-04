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Прекрасная открытка с кошкой, я по тебе скучаю
Милая открытка с котиком и утенком Скучаю
Сияющая картинка скучаю
Шикарная открытка Не скучай! С котенком
И даже если мы не рядом, ты в мыслях, снах, в сердце
Открытка скучаю и знаю, встреча впереди