Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Спасибо, жизнь, за каждый миг, за свет и тень

Picture спасибо, жизнь, за каждый миг, за свет и тень
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За все тебя благодарю! Спасибо, что ты есть!

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Я никогда не забуду все хорошее, что Вы для меня сделали!