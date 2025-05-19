Букет в знак благодарности
Изумительная открытка с белыми розами Спасибо!
Большое спасибо за подарок, внимание и доброту!
Искренняя и умиротворенная гиф-открытка Спасибо
Суперская открытка с сердцами Спасибо
Безупречная открытка с цветком Спасибо!
Благодарю! Доброта вернется к вам еще в большем размере
Сердечное спасибо вам
Красивая открытка Спасибо за прекрасное настроение
Благодарность от всех души
И дай вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне!
Веселая и жизнерадостная гиф-открытка Спасибо большое
Стильная открытка Спасибо! С медведем и сердцами
Большое душевное спасибо
Путь добро добром вернется
Благодарю я вас
Трогательная гиф-открытка Всегда говорите спасибо!
Огромное спасибо! Желаю вам самых щедрых жизненных подарков
Великолепная открытка спасибо с розой
Оригинальная открытка спасибо с чашкой кофе