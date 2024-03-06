Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Спасибо! Так пусть же светит солнышко в окошко, пусть будни ваши будут хороши

Postcard спасибо! так пусть же светит солнышко в окошко, пусть будни ваши будут хороши
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