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Благодарю от души! Благодарю от души!

Звезды в тишине ночной охраняют твой покой

Picture звезды в тишине ночной охраняют твой покой
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Для тебя, спокойной ночи и сладких снов

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Открытка спокойной ночи, дорогой

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