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(20)
Именины:
25 декабря
26 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
8 января
10 января
14 января
17 января
7 февраля
17 февраля
20 февраля
21 февраля
6 марта
8 марта
14 марта
17 марта
22 марта
25 марта
26 марта
28 марта
29 марта
30 марта
9 апреля
23 апреля
27 апреля
30 апреля
3 мая
4 мая
24 мая
26 мая
27 мая
29 мая
1 июня
5 июня
8 июня
11 июня
22 июня
23 июня
26 июня
27 июня
1 июля
6 июля
10 июля
19 июля
21 июля
22 июля
23 июля
2 августа
7 августа
11 августа
14 августа
20 августа
24 августа
25 августа
27 августа
29 августа
3 сентября
4 сентября
12 сентября
17 сентября
20 сентября
22 сентября
26 сентября
3 октября
4 октября
5 октября
11 октября
14 октября
24 октября
25 октября
30 октября
2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
17 ноября
20 ноября
22 ноября
23 ноября
25 ноября
27 ноября
2 декабря
3 декабря
6 декабря
8 декабря
17 декабря
22 декабря
23 декабря