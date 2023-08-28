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Ты - мое солнце, ты - мое небо, ты - мое счастье навек

Postcard ты - мое солнце, ты - мое небо, ты - мое счастье навек
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Я люблю тебя! Мне бы хотелось всегда быть рядом с тобой

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Замечательная сверкающая открытка Я люблю тебя

Открытка нежная открытка я тебя люблю

Нежная открытка я тебя люблю

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Картинка люблю с охапкой роз

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