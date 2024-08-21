Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Не могу ни о чем думать, только о твоих глазах, улыбке, голосе

Postcard не могу ни о чем думать, только о твоих глазах, улыбке, голосе
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Открытка люблю тебя сильно, сильно

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