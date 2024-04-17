Мадам это вам
Лучшей на свете подружке
Люблю тебя, моя дорогая подружка
Пусть лишь радость озаряет твой по жизни светлый путь
Для тебя нежный поцелуй
Дивная открытка подруге
Огромной и взаимной любви
Открытка любимой подружке
Моей сердечной подруге
Для самой классной подруги
Анимированная открытка Моей подруге с сердцем
Душевная открытка подруге
Счастье тебе, моя дорогая подруга
Открытка подруге с пожеланиями
Восхитительная открытка с розами Подруге!
Для подруги от всей души
Моя подруга, солнца свет, ведь ярче просто тебя нет
Открытка подруге с букетом
Красавице
Для самой красивой