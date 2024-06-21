Будь яркой ты всегда
Ты красавица моя подруга
Открытка подруге, ты - прелесть
Для тебя цветок прекрасный
Прекрасной женщине, моей подруге
Для прекрасной леди
Это для тебя - Улыбнись красавица
Сверкающая картинка подруге
Открытка для очаровательной подруги с тюльпанами
Милой красотке
Великолепная открытка подруге
Открытка подруге с тюльпанами
Моя любовь к тебе бесконечна
Для тебя, подружка моя
Великолепной женщине
Открытка подруге с шампанским
Для тебя моя радость
Душевная открытка подруге
Цветочки для тебя моя подруга
Космическая открытка Моей фантастической подруге