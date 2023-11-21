Уютно-душевная открытка Подружке

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Люблю тебя моя подруга
Спасибо моя подруга
Замечательная открытка с бабочкой Моей подруге
Оригинальная и яркая гиф-открытка Моей подружке! С любовью
Королеве, а значит тебе моя подруга
Моей самой дорогой подружке
Потрясающая открытка любимой подруге
Красивой женщине подарок
Красавице подруге
Будь красивой и любимой
Классная открытка Для тебя, моя подружка! С мандаринками
Подруга для тебя
Чтоб тебе всегда везло
Тебе одной, моя подруга
Счастье тебе, моя дорогая подруга
Ты супер и не забывай
Букет тебе моя дорогая
Вы прекрасны, говорю вам от души
Пусть твой взгляд светится
Ослепительной и манящей
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