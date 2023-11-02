Будь дальше такой же прекрасной, чуткой и заботливой

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Для моей прекрасной подруженьки
Моей подружке свежий букет
Будь яркой ты всегда
Обворожительной и прекрасной подруге
От души, подруга
Я желаю быть счастливой
Ароматно-приятная открытка с розой Подружке
Для моей любимой подруги
Тебе всех благ, какие есть
Для самой милой подруги
Ты лучше всех, милая подруга
Душевная картинка любимой подруге
Ты украшаешь этот мир
Люблю тебя, моя дорогая подружка
Ты красавица моя подруга
Безупречная открытка Витаминки для подружки
Ух ты, какая красивая подруга у меня
Открытка Тебе моя хорошая
Будь счастливой и любимой моя подруга
Открытка за тебя, подруга
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