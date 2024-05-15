Пускай Исполнятся Все Твои Мечты
Отличная открытка любимой подруге
Этот большой букет роз тебе красотка
Подруга моя, Ты самая Лучшая
Красавице
Тебе подружка для настроения
Для моей подружки нежненький букетик
Сердечный привет для подруги
Только я услышу, о чем ты молчишь! Бодрости духа, подруга!
Тебе, от всего сердца, Моя подружка
Яркая открытка Подруге от меня! С живыми розами
Красавице подруге
Мадам это вам
Обожаю своих подруг
Лучшей женщине на свете
Красивая открытка милой подружке
Ты супер и не забывай
Симпатичная открытка Моей любимой подруге! С кошечкой
Моя любовь к тебе бесконечна
Я желаю быть счастливой