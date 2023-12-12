Прекрасная гиф открытка с розами Моей подруге

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Открытка от всей души, самой любимой подружке
Ты лучше всех, подруга
Букет роз подруге
Любимой подружке, пусть все желания исполняются
Моим неподражаемым подругам
Букет тебе моя дорогая
Вам просили передать
Красивая открытка милой подружке
Для тебя моя подружка, букет красивых роз
Душевная картинка подруге
Для моей любимой подруги
Пусть сердце красотою наполняется
Для самой прекрасной подруге
Тебе всех благ, какие есть
Картинка для тебя моя подруга
Корзинка счастья для тебя, дорогая
Тебе, моя хорошая
Для безупречной и бесподобной
Букетик для любимой подружки
Ты достойна неземной любви
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