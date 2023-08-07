Идеальная открытка Люби себя и все у тебя будет

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С уважением тебе подруга
Открытка для подружки
Для тебя подружка, ты как лучик счастья
Бесподобной и неотразимой
Для тебя, моя дорогая подруга
Уникальная открытка для любимой подруги
Букет для тебя, моя хорошая
Красивая открытка подруге
Открытка подруга, я тебя люблю с медвежонком
Душевная открытка подруге
Открытка с хорошим вечером, подружка
Блистательная открытка Тебе! Моя подружка
Для тебя моя радость
Ты так мила
Ныне на женщинах держится свет
Открытка подруге с розой
Открытка моей подруге
Ты супер, оставайся такой же замечательной
Любимой подруге
Красавице подруге
Здравствуйте!
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