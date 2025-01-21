Милой красотке
Для тебя роднулька
Моей подруге для настроения
Дорогой Подруге Стихи
Атмосферная открытка с вазой цветов Любимой подруге
Пусть лепестки этой розы исполнят все желания
Светлая и умиротворяющая зимняя гиф-открытка Для подружки
Букетик для любимой подружки
Гиф-открытка Подружке И, конечно, кофе... И обязательно горячий!
Подруге с любовью букет роз от меня
Желаю я добра и красоты
Желаю бесконечного счастья
Снежная нежная гиф-открытка Любимой подружке
Открытка за тебя, подруга
Тебе моя дорогая подруга
Какое счастье, что ты есть у меня, подруга
Сладкий привет моей подружке
Бесподобной и неотразимой
Ты прекрасна
Всё для тебя, моя подруга