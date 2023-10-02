Поздравление С Днем Рождения мужчине!Поздравление С Днем Рождения мужчине!

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Будьте к друг другу теплее, впереди холода

Postcard будьте к друг другу теплее, впереди холода
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Денежное дерево тебе на счастье

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Желаю здоровья и добра

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Дом счастья

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Я вам принёс мешочек счастья

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Чтоб жилось легко и сладко

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Postcard чудесная и сердечная гиф-открытка цените жизнь!

Чудесная и сердечная гиф-открытка Цените жизнь!

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Пусть лимит на Счастье никогда не истекает

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Я вам желаю море счастья и океан любви

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Держи голову в холоде, а ноги в тепле

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Будьте счастливы мои любимые друзья

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Postcard плохое нужно все забыть, а снегу падать... счастью быть!

Плохое нужно все забыть, а снегу падать... Счастью быть!

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