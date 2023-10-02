Открытка И пусть проходят стороной невзгоды, беды

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Красивая открытка Цените каждое мгновение жизни!
Гиф-открытка И Мира Вам и радости! И счастья!
Картинка хорошего настроения с анимацией
Приношу изобилие и удачу
Пусть сбудется самое тайное, самое важное, самое заветное
Успеха всегда и во всём
Чтоб деньги в доме были
Замечательная открытка с белочкой Хорошего настроения!
Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье
Желаю вам покоя, счастья и уюта
Я вам желаю море счастья и океан любви
Классная открытка волшебной зимы
Здоровье и доброта
Открытка красотуле, пусть по жизни сопутствует удача
Открытка с пожеланиями, желаю мира на замле
Живи счастливо и светло
Картинка желаю тебе счастья
Желаю всем счастья и добра
Счастья всем
Желаю вам веры только в лучшее
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