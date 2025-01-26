Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит

Picture радуйся жизни! пока ты ею недоволен, она проходит
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Открытка Лови волну позитива, открой сердце добру

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Счастье на счастье

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Дарите друг другу тепло и улыбки