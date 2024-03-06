Дай вам Бог добра и счастья
Чтоб жизнь долгой была
Пусть в жизни будет всё чудно и прекрасно
Романтичная открытка Тепла, уюта, вдохновения! С сердечком
Лови волну достатка
Безграничных возможностей
Тебе желаю лишь везения
Уютная и теплая открытка Береги свою маму
Приношу изобилие и удачу
Прелестная открытка с желтыми розами Всем добра
Дом счастья
Цветик семицветик желает тебе всего хорошего
Я желаю всем добра
Открытка с пожеланиями любви
Достатка тебе желаю
Желаю ярких счастливых дней тебе
Океан любви и море счастья
Радужного настроения
Сундук на счастье для тебя
Лучшее украшение жизни - Хорошее настроение