Поздравление С Днем Рождения мужчине!Поздравление С Днем Рождения мужчине!

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Пусть в этот день тебе повезет и задуманное обязательно сбудется

Postcard пусть в этот день тебе повезет и задуманное обязательно сбудется
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Пусть деньги сыпятся с небес, пусть кредит тебя не застанет врасплох

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Удачных начинаний! Друзья, желаю вам добра

Postcard невесомых снежинок вам! душевной теплоты, красоты и радости

Невесомых снежинок вам! Душевной теплоты, красоты и радости

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Желаю чтоб тебя любили

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Пусть лимит на Счастье никогда не истекает

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