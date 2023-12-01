Радостная анимационная открытка Здоровья и всех благ

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Чтоб деньги в доме были
Пусть будет в жизни всё что нужно
Пусть во всём тебе везёт
И даль чиста и воздух свеж... И жизнь пусть будет полною надежд
Сундук на счастье для тебя
Тебе в душе тепла, а в жизни - счастья
Желаю великой удачи
Красивое пожелание счастья и здоровья
Совершенная открытка Праздничного настроения!
Открытка с деньгами настоящему мужчине
Открытка с пожеланием счастья
Желаю всем счастья и добра
Чтоб дом был защищен от горя
Сверкающая открытка с розой Самой очаровательной!
Чудесная и сердечная гиф-открытка Цените жизнь!
Пусть глаза светятся от счастья
Чтоб счастье было рядом
Открытка с пожеланием уютной зимы
Мир и счастья вашему сердцу
Для тебя пусть сбудется всё что пожелаешь
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